De onschuldige conversatie die er geen bleek te zijn. Het koppel is 2.800 euro kwijt. — © emt

Kaprijke

Filip Overmeire en zijn vrouw Sylvie Caeckaert werden eind vorige week voor niet minder dan 2.800 euro opgelicht na een ogenschijnlijk onschuldige conversatie met hun dochter via WhatsApp. Maar het was hun dochter helemaal niet. “Het leek allemaal zo echt. We zijn er met open ogen ingelopen”, vertelt het koppel.