Limburgse agente getuigt over overmacht relschoppers in Brussel waarbij Lanakense zwaar werd toegetakeld. — © TV Limburg

Lanaken

Een Limburgse politieagente heeft anoniem voor de camera van VTM getuigd over hoe zij en vooral haar collega uit Lanaken zwaar werden toegetakeld tijdens de rellen in Brussel. De agente stond tegen een overmacht aan relschoppers die volgens haar niet gewoon de boel wilde afbreken, maar de politiemensen wilden lynchen. In 15 jaar bij de oproerpolitie heeft ze dit naar eigen zeggen nog nooit meegemaakt.