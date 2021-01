Leerlingen campus de helix leren op de werkplek

Werkplekleren is het ideale systeem voor leerlingen van het 6de jaar Elektrische installaties om praktijkervaring op te doen. Vorig schooljaar konden ze voor de coronacrisis gedurende 15 donderdagen meedraaien bij CKS in Rotem, een bedrijf dat zo’n 100 mensen tewerkstelt in de elektrotechnische sector. En toen kwam corona, net op het moment dat de stage van 3 weken zou beginnen.

Gelukkig werd dit schooljaar de draad weer opgepakt voor het vak ‘Praktische realisaties’. Zo zijn vorige donderdag 7 leerlingen gestart bij CKS, die meteen opnieuw interesse hadden om samen te werken met campus de helix. Voor de leerlingen begon de kennismaking met het bedrijf met een ‘kick-off dag’. Ze kregen een introductie over de werking van het bedrijf en de veiligheidsmaatregelen (ook deze i.v.m. corona). Iedere leerling moest zich voorstellen aan twee projectleiders van CKS. Vanaf volgende week gaan ze in een beurtrolsysteem om de twee weken meedraaien in de afdelingen bordenbouw, magazijnbeheer, elektrisch onderhoud, hernieuwbare energie en HVAC (Heating, Ventilation en Air Conditioning). Op iedere afdeling werken ze samen met ervaren werknemers om wat ze op school leren in de praktijk toe te passen.Andere leerlingen doen gelijkaardige werkplekervaring op bij diverse andere bedrijven. Iedere vrijdagmorgen vertellen ze in de klas over hoe hun dag is verlopen, wat ze hebben geleerd en welke problemen ze zijn tegengekomen. Op die manier leren ze van elkaar en heeft dit werkplekleren een grote meerwaarde voor hun opleiding.