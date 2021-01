Nieuwjaarspakket voor leden van Marnixring

Zoals voor alle verenigingen is ook voor de Marnixring Land van Loon – Nieuw Eyck sinds maart geen activiteit meer doorgegaan: geen maandelijkse bijeenkomsten in Kasteel Wurfeld in Maaseik, geen culturele lezingen van interessante sprekers en ook geen georganiseerde uitstappen. Naast enkele online activiteiten is WhatsApp zowat het belangrijkste middel om met elkaar in contact te blijven. Het bestuur vond het toch belangrijk om de leden een hart onder de riem te steken en nam het besluit om bij iedereen een geschenkpakketje te bezorgen. Dat initiatief werd enthousiast onthaald en via WhatsApp werd de appreciatie gedeeld.