Komt er toch een Carnavalskrant?

Gedaan dus met het samenkomen op geheime locaties, gedaan dus met handjes schudden en knuffels geven. Gedaan dus met pinten drinken en moppen tappen. Gewoon in eigen kot blijven en voor de computer zitten, luidde de boodschap. In het begin verliep dat erg stroef, maar al snel bleek dat ook tijdens online-vergaderingen, voldoende humor in woord en beeld op papier kunnen gezet worden. Jean-Pierre Hermans, hoofdredacteur van de Bèssemgezèt: “Vanzelfsprekend konden we het onderwerp corona niet negeren, maar ik hoop toch, samen met de redactie en de Raod van Laon tot Aoke, dat de Bèssemgezèt 2021 haar lezers een beetje licht zal brengen in deze donkere tijden.”De Bèssemgezèt is gratis en wordt tussen 6 en 13 februari gedropt in alle brievenbussen van Lanaken en deelgemeenten. Samen met de Bèssemgezèt verschijnt ook de 10de editie van het Bèssemgezètsje. Voor meer info: bessemgezet@telenet.beOp de foto: hoofdredacteur J.P. Hermans