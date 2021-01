Op de eerste zomerdag van 2020 ging in dit ‘Huis van Landschap en Kunst’ een heel bijzondere tentoonstelling open. Terwijl de spiegelconstructie van Gert Robijns, die als een cocon het museum omsluit, de omringende natuur weerspiegelt roept Hugo Duchateau binnen in het museum, als een ‘non-figuratieve landschapsschilder’, met een suggestief lijnenspel en heldere verflagen het tegengestelde seizoen op.Nu de spiegels aan de buitenkant de winter reflecteren suggereren de warme kleuren van zijn werk binnenin een heerlijke zomer. Maar ook uit de ‘klassieke’ schilderijen van de museumcollectie is een selectie gemaakt die zomers is. Zo is er de ‘Heide in bloei’ van Van Doren zelf die plaats neemt naast de monumentale ‘Molenvijver’ van Coosemans, maar je vindt er ook zomerse beelden van het oude Genck van de hand van Roffiaen, Janssen, Jamin en anderen, schilders die verliefd waren op dit Genk, dat ‘gemaakt was om geschilderd te worden’.De tentoonstelling, ‘Reset’, kan elke donderdag tot zondag van 14.00 tot 18.00 (gratis) bezocht worden. Leuk voor een bezoekje zeker als je dat combineert met een wandeling door de nieuwe welzijnscampus Portavida. Een mondmaskertje is verplicht. Je kan de zomer in het museum bezoeken tot 21 maart, want dan doet de herfst er zijn intrede, het laatste luik van dit project.