Dry Slope in Kattevennen nadert voltooiing

Sport Vlaanderen zorgt voor een primeur in ons land. In Kattevennen wordt geleidelijk de dubbele dry slope afgewerkt, de tweede in Europa, de vijfde in de wereld. Corona zorgde voor wat vertragingen maar met een beetje geluk is alles klaar tegen volgende zomer.

België heeft geen bergen en maar weinig sneeuw en dat is niet leuk voor openluchtskiërs en snowboarders. In maart 2019 startte de aannemer met de bouw van deze dry slopes in openlucht waarvoor er geen sneeuw nodig is omdat men gebruik maakt van technieken die sneeuw nabootsen.De twee pistes zijn intussen klaar: een oefenpiste van 20 en een wedstrijdpiste van 30 meter hoog. De afwerking is bezig: het roltapijt voor sporters maar ook voor mindervaliden wordt afgewerkt en het is nog even wachten op de gigantische airbag, een opblaasbaar landingskussen van zo’n 1200 m² waardoor de freestylers veilig kunnen landen. Dat komt uit China en ook daar zorgde corona voor een flinke vertraging, maar de verscheping kan nu gebeuren.Schepen van toerisme Toon Vandeurzen ziet het allemaal graag gebeuren. ‘We waren net voor de herfstvakantie klaar met onze Stokkenmanroute waardoor de duizenden gezinnen een aangename en speelse wandeling konden maken in Kattevennen. Met deze dry slope zorgt Sport Vlaanderen hier voor een indrukwekkende nieuwe attractie, niet alleen voor snowboarders en skiërs, maar ook voor de gewone wandelaar.’Inderdaad, achter de grootste van de twee slopes verrijst een gigantische uitkijktoren die je kunt beklimmen via een belevingspad in ‘n grillige vorm dat daarom de naam ‘bliksempad’ krijgt. Vanop het bezoekersplatform van die toren zal je een prachtig uitzicht hebben, niet alleen over de beide pistes en de duizelingwekkende jumps, maar ook over de bossen van het Nationaal Park en de skyline van Genk. Zelfs als je hoogtevrees hebt, dan nog blijft de uitkijktoren een attractie; vanop de begane grond kan je, dankzij de spiegelende wanden, over de wuivende kruinen van het park heen kijken.Vermoedelijk is alles tegen de zomer klaar. Een reden om Kattevennen en zijn uitkijktoren ook in 2021 met stip in je vrijetijdsagenda aan te duiden.