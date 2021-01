Els Robeyns: ‘Vaccinatiebussen nodig om mensen tot aan vaccinatiecentra te brengen’

Wellen

Er moeten speciale vaccinatiebussen komen, die mensen in afgelegen landelijke gebieden naar de vaccinatiecentra brengen. Dat vraagt Vlaams parlementslid en burgemeester van Wellen, Els Robeyns aan De Lijn en aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “De landelijke gemeenten met slecht openbaar vervoer worden overspoeld met vragen”, zegt Robeyns. “De Vlaamse regering moet hier extra middelen voor uittrekken”, klinkt het. “En daar heeft de overheid alle belang bij, want het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren”, aldus de burgemeester.