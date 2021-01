Jennifer Lopez: “Voor de 500 miljoenste keer: ik gebruik geen botox”

Jennifer Lopez deelde een video op Instagram, waarin ze een gezichtsmasker demonstreerde van haar zopas verschenen make-upmerk JLO Beauty. Volgens de zangeres was er geen rimpeltje te zien en voelde ze zich tien jaar jonger.

“Kom op Jennifer, je voorhoofd en wenkbrauwen bewegen totaal niet. Er zit geen enkele expressie in je gezicht. Geef nu toch gewoon toe dat je ontzettend veel botox hebt gebruikt, wat helemaal prima is, maar doe er niet zo moeilijk over”, reageerde een volger.

Hierop reageerde Lopez: “LOL! Zo zie ik er gewoon uit. Ik zal het voor de 500 miljoenste keer zeggen: ik gebruik geen botox. Ook heb ik nog nooit plastische chirurgie ondergaan. Dat je dat maar even weet. Misschien moet je wat van mijn producten gebruiken, dan spreken we daarna wel verder.”

Daarmee was de superster nog niet klaar. “Ik zal je nog een JLO-beautygeheim verklappen: probeer je tijd wat positiever en aardiger door te brengen, waarbij je andere mensen juist een zetje in de goede richting geeft. Dat is veel leuker dan anderen omlaag halen en geloof me, dat zal je uitstraling ook goed doen! Veel liefs van mij.”