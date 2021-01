Driekleurige lichten en toch lang aanschuiven

Oudsbergen

De rotonde ter hoogte van de Weg naar Zwartberg, beter gekend als bij Jef Didden, is al even vervangen door een verkeersplein met driekleurige lichten. Vandaag zijn het slimme verkeerslichten die het verkeer hier in goede banen leiden. En toch sta je er soms met momenten erg lang aan te schuiven. Die fileproblemen je melden nu bij het Agentschap Wegen en Verkeer.