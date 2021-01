Bijna een op tien te snel bij weekendcontroles in Lanaken en Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen organiseerde van zaterdag 18 tot zondag 2 uur een snelheidscontrole in Lanaken en Maasmechelen. En een tweede controle vond zondag tussen 13 en 21 uur plaats. 1.371 auto’s passeerden de snelheidscamera. Hiervan reed ongeveer 9% te snel (126 overtredingen). Zij mogen een boete verwachten. Een van hen reed maar liefst 140 km/uur, daar waar een maximum snelheid van 70 km/uur geldt. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken na een interceptie van de wagen. Van twee andere bestuurders werd eveneens het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken (112 km/u en 120 km/uur daar waar een maximum snelheid van 70 km/uur geldt).

Van een bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor twee weken omdat hij een positieve speekseltest aflegde.

Een andere bestuurder had alcohol gedronken en reed stomdronken zonder lichten in het donker. Hij had geen rijbewijs en het voertuig werd getakeld. De man was ook weerspannig en hij werd bestuurlijk aangehouden. Tot slot werden nog enkele tientallen andere overtredingen vastgesteld. ppn