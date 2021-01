Barbra Dreesen voorzitter van UNIZO Oudsbergen

Barbra Dreesen is verkozen tot nieuwe voorzitter van de lokale ondernemersvereniging UNIZO Oudsbergen. Die beslissing viel tijdens de januarivergadering van UNIZO Oudsbergen. Barbra Dreesen, van marketingbureau Publimon, volgt het voorzittersduo Petra Gielen & Dieter Van Loon op. Haar rechterhand wordt Jan Thomassen, zaakvoerder van Creafleur.

Dieter Van Loon blijft als bestuurslid van UNIZO Oudsbergen nauw betrokken bij het beleid van de ondernemersvereniging. Petra Gielen kiest voor nieuwe uitdagingen. Het bestuursmandaat was voor zowel Petra en Dieter een boeiende periode in hun carrière. Het afscheid van Dieter & Petra was reeds eerder aangekondigd.

“De doelstelling om UNIZO Opglabbeek & UNIZO Meeuwen-Gruitrode te fusioneren tot één gedegen ondernemersvereniging, namelijk UNIZO Oudsbergen is goed gelukt, dus laten we de jonge generatie ondernemers graag aan het roer,” vertelt Dieter Van Loon.

Barbra Dreesen is vier jaar zelfstandig ondernemer binnen het familiebedrijf Publilemon. Een all-round marketingbureau dat zich toelegt op offline en online marketing. Jan Thomassen van Creafleur uit Opglabbeek is al meer dan 15 jaar actief binnen het UNIZO-bestuur en ondersteunt de nieuwe voorzitter met zijn ervaring. Daarnaast zal Jan de ondernemers uit Opglabbeek een stem te geven binnen het bestuur van UNIZO Oudsbergen.

“Als voorzitter wil ik de stem laten klinken van al onze ondernemers, hen ondersteunen en aanmoedigen in hun realisaties en inzetten op belangenbehartiging. De samenwerking met het gemeentebestuur, het organiseren van netwerkevents en bedrijfsbezoeken, het zijn onze speerpunten,” benadrukt Barbra Dreesen.

Naast de talrijke commerciële acties streeft UNIZO Oudsbergen er na via een goede vorming ondernemers te ondersteunen. “Daarbij mag ik rekenen op de steun van Jan Thomassen en de hele UNIZO-bestuursploeg. Samen zullen wij ongetwijfeld UNIZO Oudsbergen nog beter op de kaart zetten, “ besluit Barbra Dreesen, voorzitter UNIZO Oudsbergen. RDr