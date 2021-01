FIFA wijst beroep Trippier en Atlético Madrid af en handhaaft bijgevolg schorsing wegens gokken

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van Atlético Madrid tegen de schorsing van Kieran Trippier afgewezen en bevestigd dat sancties die hem vorige maand waren opgelegd door de Engelse bond FA van kracht blijven. Het betekent dat de rechtsback van de koploper in Spanje tien weken is geschorst vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot gokken.

De FA achtte het bewezen dat de Engelse international de afgelopen jaren vier keer de gokregels heeft overtreden. Zo zou Trippier, bij Atlético Madrid ploegmaat van Rode Duivel Yannick Carrasco, zijn schoonbroer vooraf hebben getipt over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, in de zomer van 2019. Het familielid van Trippier zette daar vervolgens geld op in en maakte zo flinke winst.

Behalve de schorsing kreeg Trippier een boete van 77.000 euro. Atlético vond de tien weken schorsing buitenproportioneel en onrechtvaardig en tekende beroep aan bij de FIFA. Die stelde de club in het ongelijk. (belga)