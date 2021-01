WZC Reigersvliet vorig weekend gevaccineerd

Leopoldsburg

In WZC Reigersvliet kwamen 65 bewoners en 13 medewerkers aan de beurt voor een eerste prikje. Onder hen onder meer ook de voormalige burgemeester Door Steyaert. Alles verliep vlot en na het spuitje kregen de gasten een bedankkaartje en een Merci-ke aangeboden. De tweede inenting is voorzien voor 6 februari. De inentingen voor het personeel zijn gepland op 23 januari en 13 februari. Minister Wouter Beke maakte zaterdagvoormiddag even een ommetje om een coronaproof bezoek te brengen aan het WZC en tegelijk het personeel te bedanken voor hun inzet. SB