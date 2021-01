Vrouw vraagt in video wat mysterieuze boodschap in sneeuw betekent, maar antwoord jaagt haar de stuipen op het lijf. — © TikTok

Een dame genaamd Jade plaatste enkele dagen geleden een verontrustend filmpje op sociale media. Toen de dame ’s ochtend haar vuilnis buiten zette, zag ze een vreemde boodschap staan op het deksel van een van haar vuilnisbakken. Iemand had ‘1F’ neergeschreven in de sneeuw, wat volgens sommige kijkers kan wijzen op een inbraak in de nabije toekomst.