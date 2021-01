OPROEP. Laat jij de kerstboom nog even staan?

Hasselt

Kerstverlichting buiten aan de huizen of een kerstboom in de woonkamer: hoewel Kerstmis al even voorbij is, is de kerstsfeer nog niet overal verdwenen. Lichtjes brengen extra sfeer en gezelligheid in sombere tijden, en daarom laten verschillende gezinnen hun kerstboom dit jaar wat langer staan. Heb jij de kerstlampjes laten hangen? Of laat je de kerstboom nog even staan?

Laat het ons hier weten (hdb)