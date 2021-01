Het huis van Marc Dutroux in Marcinelle staat al jaren op de lijst om afgebroken te worden. In 2009 kreeg de stad Charleroi de toelating om het huis van Dutroux te onteigenen om er een park van te maken. De sloop zou beginnen in het eerste kwartaal van 2021, maar nu blijkt dat de vergunning nog steeds niet is aangevraagd.