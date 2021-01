Raf Simons presenteert eerste mannencollectie voor Prada

Voor Raf Simons was de mannencollectie die zondag via livestream in Milaan werd voorgesteld zijn tweede vuurdoop aan het hoofd van Prada, een functie die hij sinds februari 2020 deelt met Muccia Prada. Achteraf was de verzamelde modepers het er zowat over eens dat de collectie vooral de stempel van de Belgische ontwerper droeg.

Raf Simons en Muccia Prada stelden in september in Milaan hun eerste gezamenlijke vrouwencollectie voor. Toen bleek dat die ontwerpen de huisstijl van Prada met die van de Belgische ontwerper prima met elkaar verzoenden. Maar wat zou de eerste mannenmode - toch wel het stokpaardje van Simons - opleveren? Wel, sinds zondag kennen we dat antwoord en werd duidelijk dat vooral de kaart van Simons werd getrokken. Zo waren onder meer zijn typische bomberjackets op de catwalk te zien.

Ook opvallend waren de lange onderbroeken, ook wel long Johns genoemd. Waren de pyjama-achtige looks een knipoog naar het coronaplunje waarin menig man thuis zit te werken? De ontwerpers gaven in ieder geval toe dat de pandemie hen had geïnspireerd. “En het geeft veel mogelijk­heden om te stylen. Als je het sexy wil, dan kan dat. Wil je het eerder als een pyjama dragen, dan gaat dat ook”, aldus Prada.

Bekijk hieronder de volledige show: