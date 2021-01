Thomas Markle brengt documentaire uit over zijn leven met dochter Meghan

Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, is naar eigen zeggen bezig met het maken van een documentaire over zijn familie en in het bijzonder zijn relatie met zijn dochter. Er zullen ook nooit eerder vertoonde beelden van haar in te zien zijn.

Thomas Markle heeft in de Britse pers laten weten dat hij volop bezig is met het maken van een documentaire over zijn gezinsleven. Hij wil naar eigen zeggen op die manier “een completer beeld schetsen” van zijn leven met zijn dochter Meghan.

Of dat een positief beeld zal worden, valt nog af te wachten, want de twee leven al enkele jaren met elkaar in onmin. Zo liet haar 76-jarige vader zich in de aanloop naar haar huwelijk met prins Harry in mei 2018 meermaals negatief uit over zijn dochter in de pers. Als gevolg daarvan was hij niet welkom op het huwelijk en sindsdien zouden de twee geen contact meer hebben gehad met elkaar.

Kentering

In de documentaire zullen volgens de gepensioneerde lichttechnicus heel wat nooit eerder vertoonde beelden te zien zijn. “Het begint bij mijn leven, mijn familie, mijn liefde voor theater en televisie en hoe ik er geraakt ben”, zegt hij. “Dan volgt mijn leven met Meghan, hoe ze opgroeide, haar schooldagen en dan tot haar carrière van start ging. We hadden een goed leven samen, zelfs toen ze voor het eerst trouwde en naar Canada trok. Pas daarna kent het verhaal een kentering.”

Naar verluidt heeft Thomas een regisseur in de arm genomen. Hij laat verder ook nog weten dat hij hoopt dat de documentaire eind dit jaar afgerond zal zijn. Ondertussen hebben Meghan en Harry zelf al een deal gesloten met Netflix om documentaires en films te produceren.