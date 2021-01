Chanel lanceert podcast met resem bekende namen

Chanel heeft zopas Channel connects op de wereld losgelaten. Het gaat om een podcast die heel wat talenten bij elkaar brengt om te praten over de toekomst van cultuur en de impact van onder meer de globale pandemie en Black Lives Matter op de sector. Aan het woord komen onder meer actrices Tilda Swinton en Keira Knightley, muzikant Pharrell Williams, dansers Akram Khan en Tamara Rojo, kunstenaars Arthur Jafa en Jennifer Packer, ontwerper Es Devlin, filmmakers Lulu Wang, Garrett Bradley en Eliza Hittman en Edward Enninful, hoofdredacteur van de Britse Vogue.

Van de modewereld tot die van de film, voor heel wat culturele sectoren was 2020 een jaar om snel te vergeten. Toch gaat het niet allemaal over kommer en kwel in de podcast, er wordt ook op een positieve manier naar de tijden gekeken die voor ons liggen. In zeven afleveringen gaan de grote namen van hierboven met elkaar daarover in gesprek.

Het is niet de eerste keer dat Chanel zich aan een podcast waagt. In 2017 bracht het 3.55 uit, een reeks die je meenam achter de schermen bij het Franse modehuis. Zo kreeg je te zien hoe bijvoorbeeld een handtas werd gemaakt en hoe celebs werden gestyled.

Channel connects is nu online beschikbaar via Spotify, Apple en Chanel.com.