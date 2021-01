De Russische oppositieleider Aleksej Navalny en zijn vrouw Yulia bij de paspoortcontrole in Moskou. — © AFP

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zondag bij zijn terugkeer naar Rusland meteen opgepakt op de luchthaven. Navalny verbleef de voorbije maanden in Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging met novitsjok, een zenuwgif dat ontwikkeld werd in de Sovjet-Unie. Navalny houdt het Kremlin verantwoordelijk voor de vergiftiging.