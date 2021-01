Spelers in strikte quarantaine krijgen geen voorkeursbehandeling, spelers in ‘gewone’ quarantaine worden strikt bewaakt

Opnieuw hebben vier passagiers die op een vlucht richting Melbourne zaten voor de Australian Open positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal op negen besmettingen. Wie inmiddels in strikte quarantaine verblijft, krijgt van de lokale overheid geen speciale behandeling.

De premier van de staat Victoria Daniel Andrews bevestigde de nieuwe coronagevallen, bij wie één tennisser, maandag. Iedereen die op een van de drie betrokken chartervluchten zat, moet zich de komende veertien dagen aan een strikte quarantaine houden en mag zijn hotelkamer niet verlaten. Bij hen 72 tennissers, onder wie Kimmer Coppejans, die zich zo dus niet kunnen voorbereiden op de komende Australian Open, de eerste Grand Slam die dit jaar start op 8 februari. Zij kunnen niet genieten van het gunstregime om vijf uur per dag te trainen.

Premier Andrews benadrukte maandag dat iedereen die als risicocontact wordt beschouwd, binnen moet blijven. “Iedereen is vrij om ons een lijst met verzoeken te bezorgen, maar het antwoord zal neen zijn”, verklaarde hij. “Ik weet dat er onder de spelers wat onvrede bestaat over de regels, maar die gelden voor iedereen. Iedereen werd op de hoogte gebracht toen ze naar hier kwamen. Er worden geen voorkeursbehandelingen gegeven want het virus doet dat ook niet.”

Ook voor de spelers die wel genieten van de gunstmaatregel is het zeker geen pretje. Zij worden onder strikte begeleiding naar de courts gebracht waar ze twee uur mogen trainen en anderhalf uur gebruik mogen maken van het krachthonk. Tegelijk probeert iedereen zich ‘indoor’, het is te zeggen in de eigen hotelkamer, zo fit als mogelijk te houden. Greet Minnen en partner Alison Van Uytvanck delen de kamer en geven alvast het goede voorbeeld.

Trainen onder begeleiding. — © AFP

Naomi Osaka op weg naar de training. — © AFP

Op weg naar training en de politie kijkt toe. — © AFP

Maar niet iedereen mag naar buiten. — © AFP

Gonzalez (l) en Bolelli (r) maar dat wist u waarschijnlijk ook wel. — © AFP

Koeriers leveren maaltijden in het hotel. — © AFP

Greet Minnen in gesprek met buurvrouw Kirsten Flipkens. — © Instagram

