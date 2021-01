KOERSNIEUWS. Veldrijder wordt maître d’hôtel, Van Aert test voor het eerst zijn nieuw monster

Ook vandaag valt er weer wat koersnieuws te rapen. Wij bundelen voor u de belangrijkste kleine en minder kleine wielernieuwtjes.

Laatste update: 8u45

Van Aert vergelijkt zijn nieuwe Cervélo met een monster

Wout van Aert is zaterdagavond goed en wel in Spanje aangekomen voor een eerste stage met zijn wielerteam Jumbo-Visma. Gisteren stond er al een eerste trainingsritje op het programma met zijn nieuwe Cervélo S5. En Van Aert is duidelijk in de wolken met zijn nieuw speelgoed. Hij postte zijn eerder bescheiden trainingsritje op Strava maar noemde zijn nieuwe bolide al meteen een monster. (gvdl)

Jim Aernouts stopt met veldrijden en wordt… maître-d’hôtel

Jim Aernouts (31) hangt na dit seizoen zijn veldritfiets aan de haak. Dat meldt hij aan Wielerflits. De renner van Baloise-Trek Lions heeft echter al nieuw emplooi gevonden. “Samen met mijn echtgenote Jill heb ik in Essen brasserie-restaurant De Kiekenhoeve overgenomen”, vertelt Aernouts, die ook in de running was voor de functie van ploegleider. “Jill is kok, ik ga als maître-d’hôtel aan de slag.”

Aernouts boekte zijn grootste succes als belofte waar hij in 2010 de nationale driekleur veroverde in Oostmalle. Daar zal hij ook zijn laatste veldrit rijden. In totaal was hij tien jaar prof: vijf jaar onder Jurgen Mettepenningen, vijf jaar onder Sven Nys. (gvdl)

Baptiste Planckaert onder het mes

Slecht nieuws voor Baptiste Planckaert (32). De renner van Intermarché-Wanty-Gobert was al enige tijd op de sukkel en een oplossing leek niet in zicht. Dus volgde dit weekend een operatieve ingreep. De West-Vlaming hoopt binnen een drietal weken opnieuw op de fiets te zitten. (hc)

Pinot naar Giro, Démare naar Tour?

Thibaut Pinot zal dit jaar niet aan de start staan van de Ronde van Frankrijk, zo meldt radiostation RMC Sport. Volgens het radiostation mikt Pinot dit jaar weer voluit op de Giro. Arnaud Démare van zijn kant zou dan weer in de Tour worden uitgespeeld. Démare paste vorig jaar voor de Tour en won vier ritten in… de Giro.

De relatie tussen de stressgevoelige Pinot en de Tour is al jaren een onderwerp van gesprek. Derde in 2014, meervoudig ritwinnaar maar ook te vaak opgegeven als gevolg van valpartijen en fysieke ongemakken. De Giro reed hij ook al twee keer. In 2017 eindigde hij vierde. Een jaar later leek een podiumplaats de zijne maar gaf hij volledig uitgeput op in het slotweekend. (gvdl)