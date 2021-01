Piepjonge Chinees Yan Bingtao wint Masters snooker: “Gelukkig kon ik de kalmte bewaren”

De 20-jarige Chinees Yan Bingtao (WS-11) heeft zondag in het Engelse Milton Keynes het Masters gewonnen. In zijn eerste finale van een Triple Crown versloeg hij de ervaren Schot John Higgins (WS-6), de toernooiwinnaar van 1999 en 2006, met 10-8.

De 45-jarige Higgins kwam met een 3-5 voorsprong uit de eerste sessie, waarin hij breaks van 63, 98 en 52 wegpotte, tegenover 66 en 97 voor Yan. In de avondsessie leek Higgins zijn voorsprong meteen uit te zullen diepen. Zijn 67 break werd echter nog uitgewist door een 57 clearance van Yan, waarna de jonge Chinees het frame op een ‘herspotte’ zwarte bal won en er vervolgens via een 76 break 5-5 van maakte. The Wizard of Wishaw antwoordde met breaks van 74 en 116, maar zag Yan the Man dan dankzij breaks van 103 en 55 een 8-7 voorsprong nemen. Met een 63 hees de oude krijger zich nog een laatste keer langszij, waarna Yan 70 en 64 potte voor 10-8 winst.

Yan is de eerste debutant die het toernooi met de top zestien van de wereld wint sinds Mark Selby (WS-4) in 2008. Ronnie O’Sullivan (WS-3) deed het in 1995, in een finale tegen John Higgins. Op de erelijst volgt Yan Stuart Bingham (WS-12) op. Hij is de tweede Chinese winnaar, na Ding Junhui (WS-9) in 2011. Na zijn zege kreeg Yan de vetste cheque in zijn nog prille carrière overhandigd: 250.000 pond (281.000 euro), Higgins moest het als runner-up met 100.000 pond (112.500 euro) stellen, al kreeg hij ook nog 15.000 pond (17.000 euro) voor de hoogste toernooibreak: een 145 in zijn kwartfinale tegen O’Sullivan.

Higgins ziek van de gemiste kansen

“Ik heb gedroomd hoe ik dit zou vieren, maar eigenlijk ben ik heel kalm nu”, verklaarde de 20-jarige Chinees. “Gelukkig kon ik die kalmte ook in de finale bewaren, want in de laatste frames speelde ik echt niet goed meer. Maar ik ben er rustig onder gebleven en heb niet opgegeven.”

“Gerust was ik er niet in”, verklaarde de winnaar na afloop. “Ik heb John tegen O’Sullivan bezig gezien en hij leek wel op het toppunt van zijn kunnen. Bij die laatste rode bal leek mijn hart wel uit mijn lijf te kloppen. Ik was zo kort bij de eindmeet, maar John bleef maar vechten. Dat was het moment dat ik het felst de druk voelde. Maar ik controleerde de cuebal goed en heb het kunnen afmaken. Mijn ouders hebben het op televisie gezien en hebben waarschijnlijk niet geslapen. ‘Van het leven genieten en nooit opgeven’, is wat zij me geleerd hebben.”

“Dit toernooi op zo’n jonge leeftijd winnen is een hele prestatie”, reageerde de 45-jarige Higgins. “Hij zal nog veel winnen, ook het WK. Ik heb de jongste jaren enkele keren tegen Yan gespeeld en heb hem zien groeien. Hij is een heel complete speler geworden. Op tactisch vlak had je hem al niets meer te leren, maar nu pot hij ook nog de hoge breaks weg. Hij heeft ook ongelooflijk veel zelfcontrole voor zo’n jonge kerel. Hij wandelt rustig rond de tafel en doet onverstoorbaar zijn ding.”

Over zijn eigen prestatie was Higgins minder tevreden. “Ik heb kansen gehad om 3-6 en 5-8 voor te komen en in het laatste frame had ik ook nog de kans om een beslissend spel uit de brand te slepen. Ik heb het allemaal laten liggen, ziek ben ik er van. Dat doet niets af van de verdienste van Yan, hij speelde fantastisch.”

(belga)