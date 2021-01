Robin Pront strikt Vlaanderens internationale sterren voor ‘Lockdown’ op Eén

Het moet van Loft uit 2008 zijn geleden dat Veerle Baetens (42) en Matthias Schoenaerts (43) nog samen in een film speelden. In Erik Van Looys kaskraker stonden ze evenwel niet rechtstreeks tegenover elkaar en dat is in Zuur wel even anders. Baetens speelt een vrouw die verschrikkelijk is toegetakeld bij een zuuraanval, en in de gevangenis de dader opzoekt. Haar gewelddadige ex, gespeeld door een alweer intense Matthias Schoenaerts. Dwars door het glas van de bezoekersruimte van de gevangenis ontspint zich een explosief gesprek dat uiteindelijk ontspoort.

Covid-jaar

Het glas dat de acteurs van elkaar scheidt, heeft ook een functie buiten het verhaal om. Het is meteen een beveiliging tegen coronabesmetting. Zuur is gedraaid in 2020, het Covid-19-jaar waarin de hele film- en tv-wereld uitgeteld op de mat lag. Om te tonen dat er toch nog gedraaid kon worden, zette de VRT vier korte reeksen in de steigers. Telkens met een beperkt aantal acteurs, een minimale crew en één locatie.

We moeten eens praten en Leef werden al uitgezonden, nu start de serie Lockdown. “Dat worden twaalf kortfilms van om en bij de tien minuten verdeeld over vier dagen”, zegt Robin Pront (34). “Het idee komt van collega-regisseurs Gilles Coulier en Maarten Moerkerke, die zo veel mogelijk filmmakers de kans wilden bieden weer eens op de set te staan.”

Robin Pront, die in 2015 zijn visitekaartje afgaf met het heftige D’Ardennen en deze zomer Zillion hoopt te kunnen draaien, bijt de spits af met Zuur. “Ik scheef zelf het scenario, maar voor het op papier stond, contacteerde ik Matthias en Veerle. Matthias kende ik nog van mijn kortfilm Injury time, tien jaar geleden. En Veerle speelde natuurlijk in D’Ardennen een hoofdrol. Toch was ik aangenaam verrast dat ze allebei vrijwel meteen toezegden. Oké, ik had het voordeel dat ze net als Mieke en Pol van het eerste het beste amateurgezelschap werkloos thuis zaten, maar het getuigt toch van vertrouwen dat ze in een kortfilm wilden stappen waarvoor ik nog maar een vaag idee had. Zodra Veerle en Matthias aan boord waren, heb ik met hen in gedachten de confrontatie geschreven. Ruwweg liet ik me inspireren door de zaak rond een zuurgooier in Antwerpen, maar het loutere gegeven van een vrouw wier schoonheid op zo’n verschrikkelijke manier wordt afgenomen, is al heel boeiend voor een film.”

200 per uur in een Ferrari

Een korte film, van tien minuten. Dat maakt volgens Pront een verschil. “Een kortfilm moet er meteen knal op zitten. Je hebt geen aanloop of opbouw zoals in een langspeler. Dat is meteen de uitdaging van Zuur: binnen die tien minuten de kijker het gevoel geven dat je het leven van die mensen kent. Dat maakte van die ene draaidag waarin de film is opgenomen een stresserende bedoening. Bij een speelfilm krijgt je set de tijd om een geoliede machinerie te worden. Dit was in een Ferrari stappen en direct gas geven naar 200.”

Matthias Schoenaerts speelt de crimineel die op strafvermindering hoopt door met zijn slachtoffer te praten. vrt

Of die stress ook te maken had met Schoenaerts en Baetens die ondertussen internationale faam hebben verworven? “Ik putte net mijn drive uit het feit dat ik die twee zware kanonnen samen kon brengen. Je merkt natuurlijk dat hun spel meteen een hoog niveau haalt, maar dat wil niet zeggen dat ik als regisseur rustig achterover leun. Het is aan mij om de toon te bewaken zodat het de film wordt die ik in mijn hoofd heb. Acteurs durven wel eens de grenzen aftasten en te gaan freewheelen. Maar heeft dat te maken met Hollywood-allures? Welnee. Zowel Matthias als Veerle blijven op de set speelvogels met een bakken passie voor hun job.”

Het zijn wel acteurs waar je maar een camera op hoeft te zetten en er gebeurt iets. “Zeker. Zelfs wanneer Matthias in gedachten zijn boodschappenlijstje overloopt, zuigt hij ieders blik naar zich toe. Maar dat heeft te maken met de liefde voor het vak die primeert. Hetzelfde geldt voor mezelf, want rijk word ik hier niet van. Ik heb zelfs een deel van mijn gage opgeofferd om wat extra budget te hebben voor de effecten.”

“Voor de gaatjes in het glas heb ik moeten vechten”, zegt Robin Pront. “Ik heb die nu eenmaal nodig in mijn verhaal.” vrt

Een van die effecten is de maquillage waarmee Veerle Baetens haar verbrande gezicht kreeg. “Daar was werk aan. Toen ik op de set arriveerde zat zij al een tijdje in de make-upstoel. (lacht) Hier is een pluim voor de crew achter de schermen op zijn plaats. Dit is een low-budgetproductie, de gevangenis hebben we zelfs in een studio bij de VRT nagebouwd. Maar wat de crew heeft verwezenlijkt, is top. Die maquillage is Hollywood-niveau, maar wel voor een appel en een ei. Of zoals dat heet: van de nood een deugd maken. Ook in tijden van corona.”

Lockdown met vanavond ‘Zuur’ van Robin Pront, ‘2055’ van Wouter Bouvijn en ‘Nadja’ van Kaat Beels, 21.25 uur, Eén