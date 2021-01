Britse variant slaat ook bij ons toe

De Britse variant van het coronavirus grijpt nu in Vlaanderen ook snel en hard om zich heen. In Edegem en Kontich in de provincie Antwerpen gaan twee scholen een week dicht na een plotse uitbraak, 2.000 gezinnen moeten er tien dagen in quarantaine. In het West-Vlaamse Houthulst raakten al bijna 140 mensen besmet, o.a. in een woonzorgcentrum en ligt het sociale leven in de gemeente stil. Hoe wijdverspreid is die besmettelijke mutatie al en is dit nog in te dammen?