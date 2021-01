Lionel Messi pakt voor de eerste keer ooit een rode kaart in 753 matchen (!) na verloren Supercup-finale tegen Athletic Bilbao

Athletic Bilbao heeft, na eerder Real Madrid, nu ook FC Barcelona verslaan in de finale van de Supercup. Na verlengingen stond de 2-3 eindstand op het scorebord. Opvallend: Lionel Messi pakte in het slot van de match zijn eerste rode kaart ooit bij Barça, waar hij al liefst 753 keer in actie kwam. De Argentijn was na een botsing duidelijk gefrustreerd en duwde een Athletic-speler hard tegen de grond. Ronald Koeman grijpt zo naast zijn eerste prijs als hoofdcoach van de Blaugrana.