Vlaamse basisschool gaat week dicht na twee coronabesmettingen met de Britse variant

De basisschool OLFA Elsdonk in Edegem moet een week sluiten nadat twee positieve testen werden gemeld van de Britse variant van het COVID-19 virus. Dat meldt de school in een brief aan de ouders. De leerlingen, het personeel en hun gezinsleden moeten onmiddellijk voor tien dagen in quarantaine.

De beslissing werd genomen bij een spoedoverleg met een taskforce onder leiding van professor doctor Herman Goossens en professor doctor Guy Hans, het CLB en de veiligheidscel van de gemeente Edegem, klinkt het in de brief. Alle leerlingen en personeelsleden van de kleuter- en lagere school worden maandagnamiddag op school getest door een team van het UZA.