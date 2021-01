Trucje toont hoe je tijd wint aan kassa om boodschappen in te pakken, al is niet iedereen overtuigd dat het werkt — © TikTok

Razendsnel je boodschappen moeten inpakken aan de kassa: het overkomt velen van ons weleens. Een kerel genaamd Ciaran heeft daar sinds kort een oplossing voor gevonden. In een filmpje op TikTok toont de man hoe hij al zijn boodschappen verspreidt over de kassaband, waardoor het personeel meer moeite heeft om alle producten te scannen.

Het trucje kon al op veel lof rekenen: ruim 220.000 mensen hebben zijn lifehack inmiddels gezien. “Heel slim, dat ga ik de volgende keer ook proberen”, klonk het onder meer. Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de oplossing waterdicht is. “Als mensen denken dat dit zal werken, dan zullen we gewoon wat sneller scannen”, aldus een kassabediende die het filmpje zag.

(kmlo)