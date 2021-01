Raman en Schalke gaan bij Frankfurt opnieuw onderuit

Een week nadat Schalke 04 eindelijk zijn eerste zege van het seizoen kon boeken in de Bundesliga hebben de Königsblauen zondag opnieuw verloren. Eintracht Frankfurt was met 3-1 te sterk voor het team van Benito Raman. Raman stond aan de aftrap, maar werd op het uur naar de kant gehaald. Bij Frankfurt was de van Real Madrid teruggekeerde Luka Jovic de held met twee doelpunten.