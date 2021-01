Is de eerste sneeuw van deze winter meteen ook de laatste?. — © TV Limburg

We hebben de voorbije week een eerste, zij het bescheiden, winterprik gekregen in Limburg. Die werd gisterenavond afgesloten met een sneeuwzone, die enkele centimeter sneeuw afzette. Meteen de eerste sneeuw van 2021. Maar lang bleef de sneeuwlaag niet liggen, want vandaag maakte de dooi een einde aan de witte sneeuwpracht.