Max Verstappen: "Als kind ging ik vaak op bezoek bij 'nonkel' Michael Schumacher"

Komend seizoen zullen er met Mick Schumacher en Max Verstappen twee zonen van ex-F1-piloten op de startgrid staan en beide heerschappen zijn geen onbekenden van elkaar.

Hun vaders Michael Schumacher en Jos Verstappen waren bij Benetton in 1994 even teamgenoten en zijn nadien ook vrienden gebleven. Daar hoorde al eens een weekendje uit bij met beide gezinnen en u raadt het nooit, daar werd al eens met go-karts geracet.

Kleine Max wist niet wie Michael Schumacher wasVerstappen wist echter op die jeugdige leeftijd niet bij wie hij precies op bezoek ging.

“Ik was toen drie of vier jaar oud,” aldus de jonge Nederlander tegenover ‘Sport1.’ “Ik wist alleen dat hij 'nonkel' Michael was, een heel aardige man en een heel grote familieman.”

“Ik bekeek hem niet als recordkampioen, daar was ik me niet van bewust. Dat zie je ook op de oude foto’s en video’s die we thuis hebben. Mick was er ook altijd bij, of zijn zus Gina. Het was heel leuk, ik heb tot de dag van vandaag nog positieve herinneringen aan die weekends.”

De wedstrijdjes met de go-karts bleven uiteraard vriendschappelijk en het was vooral om het plezier te doen. Er waren geen winnaars of verliezers en beide vaders hielden wel een oogje in het zeil.

Plezier maken was het belangrijkste“Niemand won,” gaat Verstappen verder. “Het ging enkel om plezier maken. We reden ook altijd met tweezitters, Michael met Mick of Gina en mijn vader met mij. Als het te gevaarlijk werd konden de vaders het stuur overnemen.”

Mick Schumacher en Max Verstappen kennen elkaar dus al een hele tijd en de Nederlander heeft mooie herinneringen aan die tijd, al zal het communiceren niet altijd even vlot gegaan zijn.

“Maar toen kende ik nog geen Duits. Ik heb er geen idee van hoe we toen gepraat hebben, maar drie- of vierjarigen hebben geen probleem om te communiceren. Ook niet als ze niet dezelfde taal spreken.”

Als ‘zoon van’ moet je met druk kunnen omgaan‘Hoewel ze allebei ‘zoon van’ zijn moet Verstappen toch toegeven dat er nog een verschil is tussen hen beiden.

“Voor Mick is het toch nog anders, zijn vader is recordkampioen met zeven wereldtitels. Dat is toch een lastige positie om je carrière te starten. Al sinds zijn tijd in de karting hing er altijd een zekere druk rond hem en sinds de Formule 4 en Formule 3 is dat enkel groter geworden. Maar hij is goed omringd, hij heeft goed mensen om zich heen die goed voor hem zorgen.”

