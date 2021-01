Via analyse van elke positieve staal speurt het labo van het Jessa Ziekenhuis naar mogelijke mutaties van het coronavirus. — © AFP

Hasselt

Het labo van het Jessa Ziekenhuis start met de systematische analyse van positieve coronastalen via zogenaamde ‘sequencing’, om zo snel mutaties op te sporen. “Dat is in deze fase van de epidemie van levensbelang.”