Leefdaal/Sint-Niklaas

Een 16-jarige jongen is zondagochtend om het leven gekomen bij een zwaar ongeval in Leefdaal, bij Bertem. Een wagen belandde er in de Boskee tegen een boom. Eén van de drie inzittenden overleefde de klap niet, twee anderen, eveneens minderjarigen, raakten gewond en moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt het Leuvense parket.