Clash tussen Liverpool en Manchester United baart een muis: geen doelpunten, geen winnaar

Liverpool en Manchester United hebben elkaar geen duimbreed toegegeven in de Engelse topaffiche van het weekend. Zowel Manchester United (niet willen) en Liverpool (niet kunnen) creëerden amper kansen waardoor de partij eindigde zoals ze begon: met een 0-0. Manchester United had in het slot wel nog de beste mogelijkheden en door het gelijkspel blijft het ook leider in de Premier League. Het telt twee punten meer dan Leicester en drie meer dan Liverpool. Manchester City volgt nu op vijf punten, al hebben De Bruyne en co. tot nu toe twee wedstrijden minder gespeeld.

Er stond veel op het spel in de clash tussen Manchester United en Liverpool. Voor het eerst sinds lang stonden de mannen van Solskjaer nog eens op kop in de Premier League en op bezoek bij de rivaal wilden ze maar wat graag hun voorsprong van drie punten in de stand vergroten. De Noor koos op Anfield dan ook voor zijn beproefde recept: United plooide terug en hield het goed gesloten om er dan in de omschakeling uit te proberen komen.

© EPA-EFE

Liverpool was duidelijk baas en monopoliseerde als het ware de bal. Zonder echt gevaarlijk te zijn weliswaar. “Net niet” is hoe je de eerste helft het best zou kunnen omschrijven. Vooral Liverpool was dreigend, maar nooit kwam er echt doelgevaar uit. Aan de overkant was het spitsenduo Martial-Rashord net als de aanvallende intenties van United onzichtbaar. 0-0 was een meer dan logische ruststand.

Wachten op kansen

Dan hoop je natuurlijk op beterschap in de tweede helft, maar die kwam er niet. Even leek Manchester United te komen opzetten, maar al snel bleek het om een schijnbeweging te gaan, want het kroop snel terug in zijn egelstelling. Ondertussen bleven ook de troepen van Klopp maar wat rondslenteren. Manchester United zag het graag gebeuren, want met zo’n trage balcirculatie zou het nooit in verlegenheid komen. In een topper als deze zou je toch op zijn minst een beetje intensiteit mogen verwachten, maar niet dus.

© AFP

In het slotkwartier kregen we dan toch eens de doelmannen aan het werk te zien. Eerst pakte Allison goed op een kans van Fernandes, waarna ook De Gea de handen uit de mouwen moest steken op een knal van Thiago. Met de slotfase in zicht werd Manchester United plots toch wat gevaarlijker, maar zowel Pogba, als Cavani vonden Allison op hun weg. Daar bleef het echter bij. United probeerde nog wel, maar kon de Liverpool-defensie niet meer verontrusten. Ook Liverpool bakte er aanvallend niets meer van. Dat er niet meer gescoord werd, is dan ook moeilijk een verrassing te noemen. Manchester United blijft wel leider. Liverpool blijft hangen op de derde plek.