Jonathan David trapt Lille naar leidersplaats in late zege tegen Reims van Foket en Faes

Lille is zondag na de late 2-1 zege tegen Stade Reims opnieuw mee aan kop gekomen in de Ligue 1. Jonathan David, die afgelopen zomer voor een recordbedrag de overstap maakte van AA Gent, scoorde in blessuretijd de winnende treffer. Het was nog maar zijn derde competitiedoelpunt voor de Noord-Fransen. Bij Reims stonden Thomas Foket en Wout Faes de hele wedstrijd tussen de lijnen. Thibault De Smet bleef de hele match op de bank.

Reims was in Lille voor rust op voorsprong gekomen dankzij een treffer van Arber Zeneli (36.). Drie minuten na de pauze maakte Jonathan Bamba (ex-STVV) alweer gelijk en in de 91e minuut zorgde Jonathan David voor de late winning goal. De Canadees tikte van dichtbij de rebound binnen na een schot van Xeka.

Lille blijft naast PSG, dat zaterdag met 0-1 won bij Angers, op kop in de Ligue 1, met 42 punten na 20 speeldagen. Reims is tegenvallend vijftiende met 21 punten.

Nog in Frankrijk bleef Renaud Emond zondag 90 minuten op de bank bij FC Nantes, dat in eigen huis niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Racing Lens. Anthony Limbombe is nog steeds out met een spierblessure. Nantes staat als zeventiende net boven de gevarenzone. Promovendus Lens is knap negende.

