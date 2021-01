Jelle Vanendert mikt op vormpiek vroeger in het seizoen

Wielerformatie Bingoal Wallonie-Bruxelles verblijft op stage in het Spaanse Altea om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Na elf jaar bij Lotto maakte Jelle Vanendert een jaar geleden de overstap naar de Belgische procontinentale ploeg, waar hij één van de kopmannen is.

De 35-jarige Peltenaar, die houdt van de Ardense klassiekers, hoopt dit jaar vroeger in het seizoen in vorm te zijn. “Ik ben veranderd van trainer en heb een nieuwe manier van werken ontdekt”, verklaart Vanendert op de website van Bingoal Wallonie-Bruxelles. “Het is mijn doel om vanaf het begin van het seizoen meer in vorm te zijn. Gezien de gezondheidscrisis weten we echter nog niet hoe het seizoensbegin eruit zal zien. Mijn nieuwe coach denkt dat ik goed kan zijn in het begin van het seizoen en in de periode van de klassiekers.”

“Het doel is om te beginnen in de Ronde van de Haut Var, daarna volgt misschien de Omloop Het Nieuwsblad of de combinatie Drôme-Ardèche. Ik heb nog nooit deelgenomen aan de Omloop Het Nieuwsblad. Waarom dus niet eens dat avontuur proberen? Ik heb altijd zin gehad om mijn seizoensbegin te wijzigen, maar al die jaren hield ik als klimmer vast aan hetzelfde programma. Maar ik denk dat ook een klimmer de kasseien kan bedwingen”, besluit Vanendert.