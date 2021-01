De lokale politie van de zone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal) heeft het voorbije weekend een lockdownfeestje in Bocholt, een bijeenkomst in Genk en een samenscholing in As moeten opdoeken en beboeten.