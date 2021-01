Bayern München profiteert met zege tegen Freiburg maximaal van puntenverlies concurrentie

© Pool via REUTERS

Bayern München heeft zondag in de Bundesliga de punten thuisgehouden tegen Freiburg. De Rekordmeister won met 2-1 en profiteerde zo maximaal van het puntenverlies van eerste achtervolgers Leipzig, Leverkusen en Dortmund eerder dit weekend.

Robert Lewandowski (7.) opende al vroeg de score voor Bayern. Met zijn 21e doelpunt verbeterde de Poolse spits het record van legende Gerd Müller met de meeste treffers in de eerste competitiehelft.

Invaller Nils Petersen zorgde met zijn eerste balcontact in de 62e minuut voor de verrassende gelijkmaker, maar Bayern verhoogde de druk daarna en Thomas Müller (74.) maakte op aangeven van Leroy Sané de 2-1. Petersen was in het slot nog dichtbij een tweede treffer, maar hij vond de lat op zijn weg.

Bayern verstevigt in de tussenstand zijn leidersplaats. Het telt nu 36 punten en vergroot haar voorsprong op eerste achtervolger Leipzig tot vier punten. Leipzig speelde zaterdag 2-2 gelijk bij Wolfsburg. Ook nummers drie en vier, Leverkusen (1-0 nederlaag bij Union Berlijn) en Dortmund (1-1 tegen Mainz), konden dit weekend niet winnen.

