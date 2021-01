17-jarige ex-Genkie debuteert bij Parma in Serie A en zorgt meteen voor een primeur

Daan Dierckx, een zeventienjarige Belgische verdediger, heeft zondag zijn debuut gemaakt in de Italiaanse hoogste klasse. Bij Parma stond de jonge Dierckx de volle negentig minuten op het veld op bezoek bij Sassuolo. De wedstrijd, waar met Maxime Busi nog een Belg in de basis stond, eindigde op 1-1.

De Slovaak Juraj Kucka zorgde na 37 minuten met een rake kopbal voor de openingstreffer. Lange tijd leek Parma de overwinning te gaan pakken, maar drie minuten in blessuretijd kwam Sassuolo toch nog langszij dankzij een penaltydoelpunt van Filip Djuricic (ex-Anderlecht). De strafschopfout werd gemaakt door Busi. Dierckx en Busi speelden beiden de hele partij.

Dierckx verliet eerder deze maand de jeugdopleiding van Racing Genk voor Parma. Hij was overigens de eerste speler van het geboortejaar 2003 om te debuteren in de Serie A.

Parma blijft door het gelijkspel negentiende en voorlaatste. Sassuolo is achtste.

Nog in Italië bleef Daam Foulon negentig minuten op de bank bij de 4-1 nederlaag van Benevento bij rode lantaarn Crotone. Crotone blijft ondanks de zege laatste in de Serie A, Benevento is elfde.