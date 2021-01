Tottenham heeft weinig moeite met rode lantaarn Sheffield United

Toby Alderweireld bleef bij de Spurs de hele wedstrijd op de bank. Door de overwinning blijft Tottenham, met 33 punten, in het spoor van koploper Manchester United (36 ptn). Man Utd speelt later zondag (om 17u30) nog de topper op het veld van kampioen Liverpool, dat ook 33 punten telt.

Serge Aurier opende de score al in de 5e minuut met een rake kopbal. Vlak voor rust zette Harry Kane de bezoekers op 0-2. De aanvalsleider van de Spurs rondde een lange pass van Pierre-Emile Højbjerg keurig af. David McGoldrick maakte het weer spannend door in de 59e minuut met het hoofd te scoren voor Sheffield, maar de Spurs drukten de hoop van de thuisploeg drie minuten later alweer de kop in. Tanguy N’Dombele zorgde met een verrassend achterwaarts boogballetje voor de 1-3.

Voor Sheffield, dat vorige week pas haar eerste competitiezege boekte dit seizoen, is het alweer de zestiende nederlaag. De Blades blijven afgetekend laatste met slechts vijf punten.