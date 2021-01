Grote corona-uitbraken in drie woon-zorgcentra, in één geval gaat het om Britse variant

Op korte tijd zijn er opnieuw grote uitbraken in enkele woon-zorgcentra vastgesteld. Dat is ondertussen het geval in Zolder, Tielt-Winge en in Houthulst. In die laatste gaat het zelfs om een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus.

Britse variant in Houthulst

In woon-zorgcentrum De Groene Verte in Merkem (Houthulst) is twee derde van de bewoners besmet met de Britse variant van het coronavirus. Dat bevestigt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). Het gaat om 63 personen in het woon-zorgcentrum en 12 in de assistentiewoningen. Ook in de rest van de gemeente steeg het aantal besmettingen in amper een week tijd, van 8 naar 53 besmettingen. Ook daar gaat het om de Britse variant.

Uit voorzorg besloot de gemeente eerder al om alle sociale activiteiten te verbieden. Alleen scholen, kinderopvang en medische diensten zoals Kind & Gezin blijven voorlopig open. “De oorzaak van de uitbraak is nog niet bekend, maar we zijn volop bezig met contacttracing”, aldus burgemeester Hindryckx. “Besmette personen moeten tien dagen in quarantaine, in plaats van zeven dagen bij een gewone besmetting.”

Helft bewoners besmet in Tielt-Winge

In Huis Perkeveld, een residentie voor personen met dementie van woon-zorgcentrum Dommelhof in Tielt-Winge, is ook een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Ongeveer de helft van de 36 bewoners raakte besmet, en er zijn ook al zeven overlijdens te betreuren.

Eind december kreeg de gelijkvloerse verdieping van Huis Perkeveld al eens te kampen met een aantal besmettingen, toen is er ook één persoon aan de gevolgen van het virus overleden. Na de jaarwisseling bleek dat het virus zich ook op de eerste verdieping had genesteld.

“Uiteindelijk is ongeveer de helft van de 36 bewoners van het huis besmet geraakt”, zegt gelegeerd bestuurder Koen Van Roy. “Wat zolang onder controle leek, is ons helaas door de vingers geglipt. Zeven overlijdens op een tweetal weken, dat weegt onnoemelijk zwaar voor iedereen die betrokken is bij de zorgverlening.”

Bij het personeel is er nog geen probleem. Een aantal medewerkers is besmet geraakt, maar de werking van het centrum is niet in het gedrang gekomen.

Omdat het woon-zorgcentrum sowieso al volledig opgedeeld is in bubbels in de verschillende gebouwen, verloopt in drie vierde van het centrum alles volledig normaal. De vaccinatie op 25 januari kan daar dus gewoon doorgaan zoals gepland.

Woon-zorgcentrum Zolder op slot

Het woon-zorgcentrum De Bloemelingen in Zolder gaat op slot wegens een corona-uitbraak. Op de gesloten afdeling zijn 17 van de 21 bewoners besmet met het coronavirus. Directrice Nanda Van Ende liet zondag weten dat ook vier personeelsleden besmet zijn. “We hadden tot nu corona buiten kunnen houden. We zaten op drie weken van het einde, maar we maken er nu het beste van”, zegt ze. “Maandag worden alle 87 personeelsleden getest. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarmee we in contact staan, is op de hoogte.”

Het woon-zorgcentrum in Zolder telt in totaal 132 bewoners. Door de corona-uitbraak is er geen bezoek meer mogelijk. Afgelopen woensdag kregen de bewoners een eerste vaccin toegediend. “Enkele bewoners op de gesloten afdeling kregen de voorbije dagen te maken met milde klachten. We dachten dat het bijwerkingen waren van het toegediende vaccin. Dat hoopten we althans, maar de testen wezen jammer genoeg op een coronabesmetting”, zegt Van Ende. “De mensen van de gesloten afdeling, waar de uitbraak gebeurde, komen sowieso niet in contact met andere bewoners. Het is nu een Covid-afdeling waar het personeel aangepaste beschermingskledij draagt.”

“Op de andere afdelingen in ons woon-zorgcentrum zijn er geen zieken. We blijven onze bewoners zo goed mogelijk de nodige zorgen geven. De families van de bewoners zijn ook heel begripvol. Vanuit hun kant krijgen we veel steunbetuigingen”, aldus Van Ende.