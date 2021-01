Bewoners Berkenhof krijgen eerste coronaprik

Zaterdag kregen de bewoners van woonzorgcentrum Berkenhof, het enige rusthuis in de gemeente, hun eerste coronaprik. Volgende week zaterdag is het zorgpersoneel aan de beurt

In de nieuwbouw aan de Smeedjesstraat werden voormiddag alle 68 bewoners in sneltempo ingeënt tegen het coronavirus. “We zijn een uurtje bezig geweest met de voorbereiding, maar de vaccinatie zelf duurde maar een half uurtje”, vertelt hoofdverpleegkundige Els Smolders. Het woonzorgcentrum is tot nu toe gespaard gebleven van corona. “We hebben tijdens de eerste lockdown één besmetting gehad, maar die persoon vertoonde geen symptomen”, zegt woonzorgadviseur Zoë Legros. “Dankzij een gecoördineerde en kordate aanpak hebben we het virus hier kunnen buitenhouden. Zo hebben we onze bewoners in bubbels gezet om de kans op besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te beperken. De activiteiten zijn, met de nodige bescherming, binnen de bubbels blijven plaatsvinden.”

Josée Brône (78) uit Opheers, die al twee jaar in Berkenhof woont, kreeg zaterdag als één van de laatsten een coronaspuitje. “Ik ben toch content, het is de enige manier om ervan af te geraken. Ik hoop wel dat de situatie nu betert, al zal dat nog niet voor direct zijn. We hebben het goed hier, mijn dochter komt elke dag langs en om de veertien dagen mag er nog een tweede persoon op bezoek komen. Er zijn plaatsen waar het erger is geweest. Wij vervelen ons niet, soms hebben we nog tijd te kort”, lacht ze. Binnen drie weken krijgen de bewoners al hun tweede coronaprik. Volgende zaterdag is het de beurt aan het personeel.