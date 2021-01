Bart Swings eindigt zesde op EK schaatsen in Heerenveen

Twee keer in zijn schaatsloopbaan die inmiddels een heel decennium omvat, mocht Bart Swings na een Europees kampioenschap allround het podium betreden. Een keer als tweede (in 2017) en een keer als derde (in 2016). In het bijzondere door corona beheerste voorolympisch seizoen leek het met Swings beter te gaan dan ooit. Maar in de eindstand van het EK van dit weekend in Heerenveen was de beste Belgische schaatser pas zesde.

Op de tien kilometer verloor Swings, bijna dertig, een positie aan Niels van der Poel, een Zweed met Nederlandse grootouders, die zich twee jaar niet op de ijsbanen had laten zien. In de eerste rit zette Van der Poel, die geen woord Nederlands spreekt, 12:42.80 neer. Swings mocht 28 seconden op de Zweed verliezen. Het werd acht tellen meer. De Leuvense student klokte 13:18.08, hetgeen hem ook op de afstand de zesde plaats opleverde.

De ontspanning die hij in trainingsuren wel had gevonden, bleef in de wedstrijd als het echt moest zoek. “Het was wel een vlakke race”, stelde Swings vast. “Maar een echte versnelling zat er in het tweede deel niet in. Ik wist dat ik mijn vijfde plek kon verliezen. Het was dan wel meer dan een jaar geleden dat ik voor het laatst een tien kilometer reed.”

Patrick Roest was zo dominant als Sven Kramer in zijn beste dagen. De 25-jarige Roest ging de afsluitend tien kilometer in met een voorsprong van 21 seconden op zijn naaste belager, Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen. Roest ging op tien kilometer zeker niet tot het uiterste. Na de 5000 en de 1500 meter liet de man uit Lekkerkerk op de marathon voor allrounders de zege over aan Van der Poel, die vierde in het eindklassement werd. Roest werd op het podium geflankeerd door landgenoot Marcel Bosker (tweede) en Pedersen (derde).

Swings hield zich net als op de 1500 meter de Rus Sergej Trofimov van het lijf. Op de voorlaatste afstand speelde Hallgeir Engebräten een verrassende rol. De Noor was bijna een seconde sneller dan Swings (1:46.14 tegen 1:47.11), waardoor het perspectief op een medailleplaats was verdwenen.

Bij de vrouwen veroverde de Nederlandse Antoinette de Jong na 2019 haar tweede Europese titel. Over vier afstanden (500, 3000, 1500 en 5000 meter) hield De Jong haar landgenote Irene Schouten achter zich. De derde plaats was voor de Tsjechische Martina Sablikova, die al vijf keer op de hoogste trede van het podium had gestaan.