KRC Genk onderneemt juridische stappen na sneeuwmatch in Moeskroen

KRC Genk onderneemt juridische stappen naar aanleiding van de omstandigheden waarin de wedstrijd van zaterdag 16 januari in Moeskroen is afgewerkt. Dat heeft de Limburgse club laten weten via een officieel communiqué. “Wij zijn als club van mening dat de wedstrijd niet had mogen gespeeld worden. In de gegeven omstandigheden was een normaal verloop onmogelijk en was het ronduit gevaarlijk voor de spelers.”

Het persbericht luidt als volgt:

De sneeuwval was voorspeld, maar Royal Excel Mouscron heeft in onze opinie in de uren voorafgaand aan de wedstrijd onvoldoende maatregelen genomen om die in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden. KRC Genk heeft voor aanvang van de wedstrijd vergeefs bezwaar gemaakt bij de scheidsrechter en daarom beslist om voorbehoud aan te tekenen.

Het bondsreglement over ‘ongeschiktheid van het speelveld’ zegt hetvolgende:

‘Wanneer een club voorbehoud maakt of een klacht op het wedstrijdblad formuleert, ontslaat zulks haar niet van de verplichting om een vordering in te dienen in de vorm en termijn voorzien in het bondsreglement. Indien de bevoegde instantie beslist dat de ongeschiktheid waaraan niet verholpen kon worden, de uitslag van de wedstrijd heeft beïnvloed, wordt de forfaitscore aan de bezoekende club toegekend.’ (Artikel B6.117)

Tegelijk wil KRC Genk het debat op gang brengen om strengere eisen op te leggen aan clubs op het hoogste niveau, zodat vermeden wordt dat wedstrijden gespeeld worden in omstandigheden die normaal voetbal in de weg staan en de integriteit van de spelers in gevaar brengen.