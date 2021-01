WB alpijnse ski: Italiaanse Bassino wint ook tweede reuzenslalom in Kranjska Gora

Voor de tweede dag op rij heeft de Italiaanse Marta Bassino een wereldbekerwedstrijd reuzenslalom in het Sloveense Kranjska Gora op haar naam geschreven.

Bassino haalde het dankzij een tweede plaats in de eerste run en winst in de tweede in 2’18”06. De Zwitserse Michelle Gisin eindigde als tweede op 0”66, de lokale Meta Hrovat vervolledigde de top drie op 0”73. De Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin was de snelste in de eerste run maar ging de mist in tijdens de tweede en moest daardoor genoegen nemen met een zesde plaats.

De Slovaakse Petra Vlhova eindigde als tiende en ziet daardoor haar voorsprong in de algemene wereldbeker op Gisin slinken tot 60 punten. In de wereldbeker reuzenslalom leidt Bassino, die vier van de vijf races won, met 128 punten op Gisin.

Volgend weekend gaat de wereldbeker verder in het Zwitserse Crans Montana met twee afdalingen en een super-G. (belga)