Vrijwilligers gezocht voor vaccinatiecampagne

Inwoners van Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Gingelom kunnen zich binnenkort laten vaccineren in de Minderbroederssite van Sint-Truiden. Van zodra de vaccins er zijn, is het de ambitie om zeven dagen op zeven te vaccineren. Daar is heel wat medisch personeel voor nodig. De besturen doen daarom een oproep naar inwoners die daarbij willen helpen. Mensen met een medische achtergrond kunnen zich opgeven als vrijwilliger om mee te werken in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via deze website: https://www.sint-truiden.be/vrijwilligers-vaccinatie

len