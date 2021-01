Gemeente haalt 1.500 kerstbomen op

De voorbije kerstperiode sprongen de vele kerstbomen langs de straten in Nieuwerkerken duidelijk in het oog. Ze zorgden voor sfeer en gezelligheid in donkere coronatijden. Deze week haalde de gemeente al die kerstbomen weer op. Maar liefst 1.500 bomen werden ingezameld, op een totaal van iets meer dan 7.000 inwoners. Ter vergelijking: vorig jaar ging het om zo’n tweehonderd bomen. Alle opgehaalde bomen werden intussen verhakseld. len