Swings begint tweede dag EK allround met vijfde plaats, podium bijna onmogelijk

Bart Swings is de tweede dag van het EK allround in het Nederlandse Heerenveen gestart met een vijfde plaats op de 1500m. Swings klokte 1’47”11 en was daarmee anderhalve seconde trager dan de Nederlander Patrick Roest (1’45”53). Swings staat met nog één afstand te gaan, de tien kilometer, op de vijfde plaats in het algemeen klassement.

Swings won weliswaar het rechtstreekse duel met de Rus Trofimov maar was niet honderd procent tevreden van zijn tijd. De 1500m is de favoriete afstand voor de Vlaams-Brabander. Enkel een toptijd had hem opnieuw in de strijd om de medailles gebracht.

In het algemeen klassement blijft Swings vijfde maar hij moet in de afsluitende tien kilometer twaalf seconden goedmaken op de Nederlander Bosker, momenteel het nummer drie in het algemeen klassement. Dat wordt aangevoerd door de Nederlander Patrick Roest die in de afsluitende tien kilometer meer dan twintig seconden mag verliezen op het nummer twee, de Noor Pedersen. (gvdl)