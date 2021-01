WB bobslee: An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts worden vijftiende in Sankt Moritz

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse is zondag met haar remster Sara Aerts als vijftiende geëindigd in de zesde manche van de wereldbeker tweemansbob in het Zwitserse Sankt Moritz.

De Belgian Bullets finishten na twee runs in 2’17”95. Daarmee waren ze 1”41 trager dan de Duitse Stephanie Schneider (en remster Leonie Fiebig). Zij won in 2’16”54 voor de Amerikaanse Elana Meyers Taylor (tweede op 0.08) en de Zwitserse Melanie Hasler (derde op 0.19). Er namen achttien duo’s deel.

Voor Vannieuwenhuyse was het haar derde WB-wedstrijd van het seizoen. Eerder werd ze elfde in het Oostenrijkse Innsbruck en vijftiende in het Duitse Winterberg. Volgende week zondag (24 januari) staat de zevende en voorlaatste manche in het Duitse Königssee op het programma. Een week later (31 januari) volgt nog een wedstrijd in Innsbruck. (belga)